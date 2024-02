Promesso sposo dell'Inter, con cui convolerà a nozze sportive dal 1° luglio, Piotr Zielinski è sempre più ai margini del progetto Napoli. Tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri starebbe pensando di escluderlo dalla lista UEFA per la doppia sfida di Champions con il Barcellona. Intanto, pensando al presente, WM dovrà fare a meno del centrocampista polacco nel match di domani contro il Verona per un affaticamento muscolare, che oggi lo ha costretto a lavorare solo in palestra.