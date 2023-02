Dopo l'euro-vittoria contro l'Eintracht Francoforte di mertedì scorso, l'attaccante del Napoli Alessio Zerbin è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della stagione degli azzurri, prossimi avversari in campionato dell'Empoli che qualche giornata fa ha battuto l'Inter a San Siro: "Non pensavamo di ritrovarci con questo vantaggio sulla seconda. Però eravamo consapevoli di poter fare grandi cose, e le stiamo facendo. Vogliamo conquistare qualcosa di importante, mi sento parte del Napoli e di un sogno che cercheremo di raggiungere in tutti i modi. Spalletti fa bene a dirci certe cose, perché nel calcio basta pochissimo per cambiare una intera stagione. Prendiamo l'Empoli... Una partita non facile perché loro hanno battuto l’Inter a Milano e hanno qualità. Vincere non sarà semplice".