Napoli, Spalletti: “Ora tutti si aspettano tanto da noi, squadra in crescita”

Continua il magic moment del Napoli che oggi ha inanellato l'ottava vittoria in altrettante gare. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti a DAZN commenta così il match vinto oggi contro il Torino: "Se c'è stato un momento in cui sembrava impossibile sbloccarla? Impossibile mi sembra troppo, nel senso che quando hai a disposizione dei calciatori forti in attacco come li ho io ci sono più soluzioni, quindi si spera sempre. Se questo filotto può aumentare le aspettative del Napoli? Ora tutti si aspettano questo, è il minimo che devi fare. Questo è il livello che devi andare a imporre sempre e non sarà facile. Ho visto una squadra cresciuta dal punto di vista di mentalità, di compattezza. Vedere Politano e Insigne ripiegare è una cosa che compatta, dà forza, crea spirito di squadra. Abbiamo una squadra di amici. Vogliamo anche proporre un buon calcio e stasera siamo stati a un buonissimo livello. Abbiamo costruito, lottato e siamo stati disponibili a ciò che voleva la partita".