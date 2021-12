Napoli, Spalletti mastica amaro: “Difficile accettare la sconfitta”

L'analisi del tecnico del Napoli

Il tecnico del NapoliLuciano Spalletti ha commentato ieri la pesante sconfitta casalinga contro lo Spezia in cui i partenopei sono incappati perdendo un po' di contatto dalla testa ora distante 7 lunghezze: "È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattuto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l'ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. È questo momento qui, che le cose per un dettaglio o episodio non ti vanno mai a buon fine. Diventa difficile accettarla questa sconfitta, ma non abbiamo altra strada che riorganizzarci e ripartire", ha concluso in conferenza stampa, come riportano i colleghi di Tmw.