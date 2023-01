Dopo la netta vittoria con la Juventus e l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese, il Napoli fa rotta verso Salerno a caccia di punti per consolidare il primo posto. Il tecnico Luciano Spalletti , intervenuto in conferenza stampa, analizza il momento degli azzurri: “La delusione in coppa non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora. Kvaratskhelia? Non parte, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi", le parole riprese da Tuttonapoli.it .

Periodo di incertezze alla Salernitana dove Nicola è stato prima esonerato e poi richiamato in panchina: "Mi fa piacere ritrovarlo, lo stimo, può essere una complicazione in più ma mi fa piacere che ci sia. La partita avrà duemila difficoltà. Sarà una gara dura, in uno stadio caldo, ma nel nostro percorso non possiamo scegliere che tipo di gara affrontare, ma non possiamo scegliere quale tipo di allenamento fare male con l'occasione che abbiamo di fronte. Affrontiamo ciò che ci viene presentato, mentalmente dovremo essere pronti alla determinazione dell'avversario e altrettanto di consapevolezza e qualità, rimettendo in campo le nostre armi".

Il tecnico toscano respinge anche l'idea di un potenziale vantaggio dato dall'eliminazione dalla Coppa Italia: "Nessuna sconfitta dà vantaggi, tanto meno un'eliminazione, poi è chiaro che per dargli il verso che ci può far comodo si pensa a meno partite. In alcuni contesti nella Coppa Italia è fondamentale esserci... noi abbiamo una rosa per affrontare più competizioni, perciò si è scelto così, facendo giocare chi ha giocato meno e per questo mi dispiace. La soluzione nelle sconfitte e nelle vittorie è la stessa, allenarsi con serietà sempre al massimo".