Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro il Genoa, ringraziando Cyril Ngonge, ancora una volta decisivo nel finale come era successo col Verona: questa volta, però, la rete del belga arrivata allo scoccare del 90esimo vale un solo un punticino per i campioni d'Italia, che escono dal campo dello stadio 'Diego Armando Maradona' tra fischi sonori. Sorride a metà Alberto Gilardino, che stava pregustato la vittoria da inizio ripresa, cioè quando era arrivato l'1-0 provvisorio di Morten Frendrup.