Intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 contro il Genoa, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha dedicato un pensiero anche all'amico Davide Frattesi, in gol oggi nel derby di Milano: "Sono molto felice per Frattesi, gli voglio bene perché è un grande calciatore ma anche un bravissimo ragazzo. Sta dimostrando tutto il suo valore, sia nel club che in Nazionale, si merita tanti momenti come questi".