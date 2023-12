Matteo Politano continua a crederci e non ha intenzione di mollare. Il Napoli ha battuto 2-1 il Cagliari ritrovando la gioia in campionato dopo le sconfitte con Juve e Inter: "Abbiamo sempre ragionato partita dopo partita però lotteremo fino alla fine per lo scudetto, il campionato è ancora lungo", ha sentenziato l'ex nerazzurro a DAZN.