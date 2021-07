Napoli, Petagna: “Un onore essere allenato da Spalletti. Posso giocarmela”

L'attaccante azzurro si racconta così a Sky Sport dopo la prima sgambata stagionale.

Andrea Petagna si gode Luciano Spalletti. Intervistato da Sky Sport dopo l'amichevole vinta 12-0 contro la Bassa Aunania, l'attaccante del Napoli spende parole importanti per l'ex allenatore dell'Inter: "Ho bisogno di allenarmi ancora tanto per entrare in condizione - ha esordito -. Ma queste partite servono, questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche per essere pronti per il campionato. È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche tutti gli altri per fare un ottimo ritiro ed essere pronti. Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ritagliarsi delle opportunità".