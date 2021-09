Napoli, Petagna: “In tante per lo Scudetto, ma noi ci siamo”

"Siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando", ha assicurato l'attaccante azzurro

L’attaccante del Napoli Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss KissNapoli, soffermandosi anche sulla lotta Scudetto che vede gli azzurri in corsa: "La vittoria contro la Juventus è stata una serata magica, sapevamo quanto la gente ci tenesse a questa partita, bastava girare per la città nei giorni precedenti - ha esordito -. Abbiamo dimostrato di essere molto forti. Mister Spalletti è molto forte a caricarci e in questo aspetto, dobbiamo continuare così. Il mister è bravissimo a farci stare sereni. Ci fa stare tranquilli e tutti riusciamo a rendere nel modo migliore. Lo Scudetto? Siamo una squadra forte, già l’anno scorso lo pensavo e in tante partite l’abbiamo dimostrato anche se poi non abbiamo raggiunto la Champions. Anche quest'anno nelle prime tre giornate. Col Venezia in dieci uomini, con il Genoa nel finale e con la Juve in rimonta. Noi ci siamo e non dobbiamo nasconderci. Campionato lungo, senza padroni. Ci sono tante squadre come Milan, Roma, ma noi ci siamo”.