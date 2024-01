Dovrà stare fermo dalle cinque alle sei settimane il portiere del Napoli Alex Meret, che nel corso del match di campionato contro il Monza ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. L'estremo difensore partenopeo sarà pertanto out per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita al pari di André Zambo Anguissa e Victor Osimhen, impegnati entrambi in Coppa d'Africa.