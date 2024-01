Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d'inizio del match di semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso, sollecitato a fare un bilancio di quanto raccolto finora dalla squadra campione d'Italia, tornando anche sui ko di campionato contro Inter e Juventus.

Perché il Napoli non riesce a giocare bene come lo scorso anno anche dopo la scossa del cambio allenatore?

"Non ho la palla magica per poter dare questa risposta, vado ad interpretazione. L'anno scorso è stata un'annata eccezionale, sotto ogni punto di vista. Quest'anno Mazzarri, da quando è arrivato, ha avuto poco tempo per lavorare dal punto di vista tattico, perché è arrivato quando c'erano le nazionali e molti calciatori erano in Nazionale e non ha potuto lavorare su alcuni concetti a lui cari. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni, tutti impegni importanti, Real Madrid, Inter, Juve, Atalanta... È entrato subito in una situazione di emergenza e difficoltà che non ha consentito, seppur avendo disputato delle ottime gare, perché ricordo che per esempio le partite con Inter e Juventus le abbiamo perso probabilmente immeritatamente, la squadra si è comunque espressa. Rispetto all'anno scorso è molto indietro nei punti, dobbiamo guardare con fiducia e trovare un obiettivo. Siamo agli ottavi di Champions, in campionato senza guardare troppo in alto, guardare partita dopo partita cercando di fare del nostro meglio per arrivare quanto più sù possibile”.