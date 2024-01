Primo giorno di lavoro per il Napoli di Walter Mazzarri a Riad, dove i campioni d'Italia affronteranno giovedì la Fiorentina per la semifinale di Supercoppa italiana. Durante l'allenamento svolto nel centro sportivo dello Shabab Club, si è fermato Diego Demme. Risentimento per il centrocampista azzurro che salterà dunque il match contro la squadra di Italiano.