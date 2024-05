Empoli-Napoli dello scorso 20 aprile rimarrà l'ultima partita giocata da Piotr Zielinski con la maglia dei partenopei. Il polacco, promesso sposo dell'Inter, infatti, non è stato inserito tra i convocati di Francesco Calzona per la sfida col Lecce, in quanto non è riuscito a recuperare in tempo dalla lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra accusata in allenamento lo scorso 26 aprile.