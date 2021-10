Napoli, Elmas: “Siamo più forti grazie a Spalletti, ma il campionato è lungo”

Le parole del centrocampista macedone sugli equilibri della Serie A e sul nuovo tecnico come valore aggiunto

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di "Radio Kiss Kiss", sottolineando il percorso positivo ma fornendo un monito all'ambiente per non abbassare il filo della tensione, visto che qualsiasi calo in Serie A può descrivere l'incepparsi della prosecuzione del cammino: “Vogliamo continuare così imponendo le nostre idee e la nostra mentalità.”