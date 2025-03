Dopo la vittoria del Napoli sul Milan, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo parla della corsa scudetto che coinvolge anche i nerazzurri. "Nessun segnale all'Inter, facciamo il nostro percorso. L'importante era tornare a vincere e stare lì. Ce la giocheremo fino alla fine cercando come sempre di dare il massimo", dice l'esterno azzurro a La Domenica Sportiva.

"Calendario più facile per noi? Se andiamo a vedere le ultime partite non vinte sono proprio contro squadre della parte destra della classifica - aggiunge -. Partite semplici non ce ne sono. Alla prossima troviamo una squadra che si sta confermando, nonostante abbia cambiato allenatore. Andremo a cercare di vincere la partita e mettere in campo le nostre qualità, al di là dell'avversario".