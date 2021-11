Napoli, De Laurentiis sulla lotta Scudetto: “I traguardi si tagliano alla fine”

"Testa bassa, pedalare e non mollare mai che ogni partita è una storia a sé", ha aggiunto il numero uno partenopeo

Intervistato da DAZN nel prepartita di Napoli-Lazio, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato così della lotta al vertice in Serie A: "Ho sempre detto che i traguardi si tagliano alla fine, anzi, parlarne in maniera così specifica non solo sembra che ti dai arie e sei antipatico, ma per uno scaramantico come me non porta certo fortuna. Tutti quanti pronti, testa bassa, pedalare e non mollare mai che ogni partita è una storia a sé. C’è ancora molto da fare, strada da percorrere e strada da realizzare”.