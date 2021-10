Mourinho: “Sono un risultatista. Nazionali, in Sudamerica si gioca il venerdì”

Il tecnico giallorosso ha anche ringraziato i tifosi: "Facile tifare una squadra che vince sempre, meno una squadra che vince poco"

"Il risultato è sempre più importante. Se giochi un calcio offensivo e perdi 5-4 allora è meglio pareggiare 0-0 e prendere un punto". Questo il pensiero d i José Mourinho , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli, match in programma domani alle 18 all'Olimpico. "È impossibile essere nei top della classifica senza essere equilibrati. Non bisogna concedere molti gol, ma devi anche segnare per vincere. L'allenatore vuole giocare bene, poi se giochi bene e vinci anche meglio. Io sono un risultatista: penso al risultato, poi se riesco a fare le due cose ancor meglio. La maggioranza delle proposte di gioco in Serie A è il giocare bene".

Spalletti ha detto che le nazionali rovinano i club. "Non commento le parole del mio amico Spalletti - ha risposto Mou -, ognuno ha le sue opinioni. Ci sono delle cose che penso possano migliorare, però la soluzione non è non far giocare le nazionali. Piuttosto, in Sudamerica giocano giovedì notte che per noi europei è venerdì mattina, questo non lo capisco. Una volta l'ultimo giorno era il mercoledì, adesso si gioca praticamente il venerdì. Un'altra cosa che non mi piace è la selezione di 35-40 giocatori per due o tre partite, quando poi magari in 15 non giocano e non si allenano con intensità. Preferibilmente, questi giocatori dovrebbero restare con i club. Questi sono piccoli dettagli da migliorare, la foto generale della situazione è questa. Ora parlano anche di Mondiale ogni due anni, ma non sono cose per me. Sono piccoli dettagli da sistemare, tanti club hanno le stesse situazioni. Vina, Bentancur, Cuadrado giocheranno il venerdì e poi il sabato in Juventus-Roma...".