"Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una sola partita orribile, che è quella di Praga, e ha deciso primo e secondo posto. Pagare vuol dire giocare due partite in più, per una rosa che invece ha bisogno di partite in meno. Affronteremo una squadra di Champions, ma non credo che sarà felice di affrontarci" ha detto con amarezza a Sky José Mourinho a margine della vittoria contro lo Sheriff, arrivata però in contemporanea al successo dello Slavia Praga che, vincendo, ha agguantato il primo posto del girone.

Ha visto le squadre che vengono dalla Champions?

"Il Benfica l'anno scorso è arrivato ai quarti di Champions e non nascondono la loro frustrazione di andare in Europa League. Stesso discorso per le altre, per le quali essere in Europa League è una responsabilità. Spero che non succeda come l'anno scorso: abbiamo battuto Red Bull, Real Sociedad, Bayer Leverkusen e mi sembra anche quella del Far West".

Pensa di poter vincere l'Europa League e giocarsi il quarto posto?

"Con tutti bene al 100%, non abbiamo paura di nessuno. Purtroppo abbiamo e avremo sempre problemi, ma andiamo con tutto. Ho deciso di non piangere e di andare con tutto quello che ho al momento specifico. Adesso il Bologna è un ottima squadra e noi senza Dybala e Lukaku: andiamo là con tutto".