Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto oggi ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura ottenuta stasera contro la Juventus: "Una partita di squadra a differenza che a Cremona? Per questo accetto ancora a fatica la partita di Cremona - ha ammesso lo Special One -. Dobbiamo dare sempre tutto per portare a casa il risultato. Sono felice per la vittoria, ma non ho ancora metabolizzato la sconfitta di Cremona. La Roma ha vinto perché i giocatori hanno dato il 100%. La partita l'ha vinta l'atteggiamento die giocatori, non l'organizzazione tattica. Rispetto Max, sono arrivati qui nel loro miglior momento, sono molto compatti e oggi era importante avere qualche palla noi e non dare loro gamba e intensità, visto che non bravi nelle ripartenze. Abbiamo difeso bene e avuto Rui che ha fatto qualche miracolo. Questo è importante. Allegri? Parliamo spesso, abbiamo un ottimo rapporto da anni e scherziamo. Devo rispettare la sua tristezza, ma mi piace tanto la sua squadra e sono contento di questa distanza perché può vincere tante gare di fila".