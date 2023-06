Dopo quanto accaduto tra José Mourinho e l'arbitro Chiffi, alterco avvenuto in Monza-Roma che ha portato al deferimento dello Special One per le accuse rivolte al direttore di gara, "si va verso il patteggiamento tra l'allenatore della Roma e la Procura federale che lo aveva deferito lo scorso 19 maggio per le accuse rivolte all'arbitro Chiffi dopo la partita Monza-Roma - come si legge su ANSA -. Il club giallorosso, deferito a sua volta per responsabilità oggettiva, e la Procura hanno infatti una bozza di accordo per un patteggiamento che dovrebbe corrispondere a un'ammenda pecuniaria, evitando così la squalifica a Mourinho.

L'accordo, arrivando dopo l'atto di deferimento, dovrà essere comunque presentato al Tribunale federale nazionale, il quale deciderà se accettarlo o meno, con l'udienza davanti al Tfn in programma per martedì 13 giugno".