Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro l'Atalanta, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato anche di Paulo Dybala, non titolare ma in panchina e in grado di giocare almeno una mezz'ora di partita: "È utilizzabile, se è in panchina è perché non è al top ma non sarà lì solo per fare casino come fanno altre squadre. Per noi è un opzione e i suoi trenta minuti li avrà".

Il riferimento abbastanza evidente è a Leonardo Bonucci, capitano della Juventus non utilizzabile per un infortunio ma comunque sempre in panchina e spesso attivo in termini di proteste.