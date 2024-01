"È stata una settimana di analisi dopo il match contro l’Inter", Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha aperto con queste parole la conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli, appuntamento che i brianzoli non possono sbagliare dopo il tonfo di sabato scorso al cospetto della capolista.

"La squadra ha reagito bene, è stata organizzata anche una cena con tutti - ha assicurato Palladino -. È un gruppo che ha voglia di rivalsa. Non sono preoccupato, vedo che c’è voglia di fare bene contro l’Empoli. Sorrentino ha fatto una buona prestazione".

Durante la chiacchierata con i giornalisti, Palladino è anche ritornato sulla scelta di schierare Roberto Gagliardini in difesa contro la sua ex squadra, sabato scorso: "Gagliardini può giocare ovunque, lo definisco un giocatore completo. Possiamo riproporlo come centrale. Dopo 5 gol contro l’Inter, la mia mossa si è trasformata da 'genialata' in un 'azzardo', secondo qualcuno. Abbiamo recuperato appieno Izzo e Pablo, quindi abbiamo diverse scelte".