Vittorie per Monza e Udinese nei due match delle 15 di questa 31esima giornata di Serie A. I brianzoli, sotto di due gol al Brianteo contro la Fiorentina, reti di Kouame all'8' e di Saponara al 13', rimontano con l'autogol di Biraghi al 26', il raddoppio di Dany Mota al 43' e il 3-2 definitivo siglato da Pessina su rigore al 58'. Per i friulani invece è tutto facile alla Dacia Arena contro la Cremonese: 3-0 con firme di Samardzic al 2', Perez al 27' e Success al 36'. E il miracolo salvezza per i lombardi si fa sempre più complicato.