Il vice allenatore del Monza Stefano Citterio parla così ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro il Frosinone per 2-3: "Sapevamo che venivamo su un campo difficile e il Frosinone l'ha dimostrato. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, con un approccio stupendo e con un primo tempo giocato benissimo nelle due fasi. I ragazzi sono stati bravi e vanno fatti i complimenti a tutti. Nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati dopo il gol, ma è saltato fuori lo spirito di un gruppo che sa cosa vuole ottenere. Sono stati tutti fantastici, anche chi non è subentrato. La squadra può arrivare in alto".

Un giudizio su Carboni e Mota?

"Difficile fare dei nomi oggi. I due ragazzi citati hanno fatto una grande partita, come gli altri compresi i subentrati in un momento non facile con il rientro del Frosinone".

Gagliardini bene in difesa: sarà quello il suo ruolo in futuro?

"E' alla seconda partita in quel ruolo e ha fatto molto bene. Lì abbiamo anche giocatori come Pablo e Izzo, di grande spessore. Tutti si mettono a disposizione in settimana e lottano per un unico obiettivo".

Che partita sarà contro l'Inter?

"Una partita difficile, loro sono in vetta e vogliono mantenerla. Verranno a Monza agguerriti, ma noi diremo la nostra".