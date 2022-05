Silvio Berlusconi non si ferma. Dopo aver centrato la prima storica promozione nella storia del Monza, punta ancora più in alto. L’obiettivo nella massima serie non sarà infatti solo quello di una salvezza tranquilla: “Adesso vogliamo vincere il campionato e poi andare in Champions League. È chiaro che essendo in Serie A adesso dobbiamo puntare a vincere lo Scudetto e poi magari vincere anche la Coppa dei Campioni”, le sue parole a DAZN.