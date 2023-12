Sfuggita la qualificazione agli ottavi di Champions, il Milan ora deve ripartire dalla rimonta di Newcastle, che gli ha regalato i playoff di Europa League, per provare a ritrovare il passo di Inter e Juve, distanti rispettivamente nove e sette punti: "Stiamo lavorando sul restare concentrati e focalizzati per 95 minuti, per l'intera partita. Ultimamente abbiamo perso un po' di punti e ora dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi più che guardare la classifica", ha spiegato Fikayo Tomori, difensore rossonero, a Sportmediaset.