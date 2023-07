Ricominciata la stagione, e rientrato a Milanello, il difensore del Milan Fikayo Tomori è intervenuto a Sky Sport per presentare l'annata in divenire: "Sono eccitato per la mia terza stagione, la mia posizione è da leader, uno che parla molto fuori e dentro il campo. Sono qua da tre anni e sono quasi un veterano" ha detto il rossonero che poi, dichiarando a chiare lettere gli obiettivi della squadra, è tornato sulla stagione passata: "Sento la responsabilità, ma come tutti i miei compagni vogliamo vincere. L'anno scorso a gennaio abbiamo avuto 3-4 partite che hanno cambiato la stagione.

Spero che diventeremo bravi. Vogliamo vincere: è il primo obiettivo di squadra e di questo gruppo".