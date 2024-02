Intercettato dai cronisti all'esterno del ristorante in cui si sta tenendo il pranzo UEFA tra le dirigenze di Milan e Rennes, Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri, ha parlato così del dossier del nuovo stadio: "Noi non ce l'abbiamo con San Siro. Se io potessi ristrutturare San Siro e Milan e Inter traslocare in uno stadio a 30 km per un anno, lo farei con piacere - le sue parole riportate da Milannews.it -. Io non ho capito però come sia possibile una cosa del genere ed avere una, due volte a settimana sessantamila persone in un cantiere. Al momento questa ipotesi francamente non la vedo. San Donato? Le cose stanno facendo il loro corso. Tutto a posto, tutto bene".

A proposito del futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, Scaroni ha ribadito la sua piena fiducia al tecnico di Parma: "Ripeto le cose che hanno detto Furlani e Ibra, siamo contenti di avere Pioli. E' una domanda impropria, è come se uno andasse dall'Inter a dire 'vuoi far fuori Inzaghi?'. Stiamo vincendo tutte le partite, sarebbe una cosa assolutamente assurda".