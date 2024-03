A distanza oceanica dall'Inter, dominatrice incontrastata del campionato, il Milan sta comunque viaggiando ad alta velocità in classifica. Con la vittoria di Verona, infatti, i rossoneri hanno consolidato il secondo posto in classifica, salendo a 62 punti, uno in meno rispetto alla stagione dello scudetto. Un ruolino di marcia che Stefano Pioli ha commentato così in conferenza stampa: "Il nostro livello è questo, abbiamo avuto continuità in questi anni ma possiamo crescere e migliorare. Ci aspettano sfide motivanti e stimolanti, oltre a una Europa League da portare in fondo: questo è il nostro obiettivo".