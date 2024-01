Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così a Mediaset dopo la vittoria per 4-1 contro il Cagliari che qualifica i rossoneri ai quarti di finale di Coppa Italia: "Siamo partiti un po' frenati, giustamente qualche ragazzo era un po' emozionato ma dopo il gol ci siamo sbloccati. Questi ragazzi hanno talento, qualità e bellissimi atteggiamenti che devono portare avanti. Adesso è più complicato allenare i giovani, il contrario rispetto al passato ma questi ragazzi hanno talento. I giovani stanno dimostrando di starci e di poterci stare, non saranno considerate soltanto per le emergenze ma delle risorse. E' una vittoria importante che volevamo, partita affrontata con la giusta mentalità".

Ci tiene alla Coppa?

"Ci dobbiamo tenere, stasera erano due le priorità visti gli infortuni. Andando i quarti aspetteremo l'Atalanta o Sassuolo, ci vogliamo provare. Il campionato è il nostro obiettivo così come l'Europa League visto che ti danno l'opportunità di giocare la Champions".

La formazione di oggi è stata un rischia tutto?

"No, ero sicuro di mettere in campo dei ragazzi che possono giocare a questo livello. Loftus-Cheek e Bartesaghi avevano avuto l'influenza, Pulisic ha giocato più minuti che quest'anno che in questi due anni al Chelsea".

Jovic?

"Ci credo in Luka, ha le qualità per essere un grande giocatore. Adesso sta bene, è arrivato e non era in grande condizione. Sta bene fisicamente e mentalmente, ha qualità e deve assolutamente continuare così".