A -8 punti dalla vetta dopo dodici giornate di campionato, il Milan non ha il pensiero fisso sullo scudetto ma deve ragionare alla giornata. A dirlo è Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, nella conferenza stampa che anticipa la sfida delicata con la Fiorentina, un crocevia per la stagione del Diavolo: "Mancando 26 partite, penso che tante squadre si possano sentire in lotta - le sue parole -. Non deve essere il nostro pensiero, noi pensiamo alla Fiorentina. Poi una volta finita la gara di domani, penseremo alla Champions. L'obiettivo finale lo vedremo strada facendo, l'obiettivo è tornare a vincere dopo quattro partite".