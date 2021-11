Milan, Pioli: “Rallentamento inaspettato. Sette gol subiti in due partite sono troppi”

Il tecnico rossonero dopo il ko contro il Sassuolo a San Siro: "In svantaggio abbiamo perso lucidità"

Il Milan perde a San Siro 1-3 con il Sassuolo rimediando il secondo ko di fila in campionato dopo quello dello scorso weekend al Franchi (4-3) contro la Fiorentina. "Fa male sicuramente - analizza Stefano Pioli nella conferenza stampa del post-partita -, come aveva fatto male la volta scorsa. Vogliamo ottenere risultati diversi con una prestazione diversa da quella di oggi. Sette gol incassati in due partite? È vero che abbiamo subito troppo a livello mentale il loro pareggio e non deve succedere. Abbiamo un modo di stare in campo e lo dobbiamo mantenere anche nelle difficoltà. Dopo il vantaggio dovevamo gestire meglio i palloni, poi in svantaggio abbiamo perso lucidità. Sette goal subiti sono troppi: dobbiamo difendere meglio da squadra. Non c'entra la Champions. Abbiamo sbagliato troppi palloni semplici, dando coraggio ad una squadra veloce e tecnica. Quando dico che sette goal sono troppi intendo che sono preoccupato".