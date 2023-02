"Mancano 15 partite di campionato e la Champions, la storia si farà alla fine, io voglio pensare alla prossima sfida, una alla volta. Siamo una squadra forte, possiamo giocare e vincere i prossimi match, ma solo se li interpretiamo e li prepariamo nel modo migliore, dobbiamo essere focalizzati su questo". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, di scena domani sera a San Siro. "Che partita sarà? Una partita molto importante, adesso lo è perché la classifica per la Champions è molto corta. Abbiamo l'occasione per allungare su di loro. Mi aspetto una gara combattuta, l'Atalanta è una squadra di duelli, contrasti, ripartenze.

Noi stiamo bene di testa e di gambe, vogliamo giocare al massimo, vogliamo provare a controllare meglio la partita, stando attenti in fase difensiva. Il momento difficile non c'è più. Conosco la squadra, non c'è più a prescindere dalla sfida di domani. Poi domani è uno scontro diretto e vincere darebbe ancora più entusiasmo, fiducia, energia. Non abbiamo mai vinto quattro partite di fila quest'anno, è un'occasione".