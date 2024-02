Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Rennes, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha così parlato del percorso della squadra rossonera: "Le partite a livello europeo sono sempre difficili" ha premesso.

Sulla Champions:

"Veniamo da quattro anni dove all'inizio molti di noi erano debuttanti in Europa. Adesso invece il percorso lo abbiamo fatto. Nelle competizioni europee devi essere al top in quella serata lì. Il campionato lo fa bene o lo vince chi è il più continuo, in Europa in quella partita lì devi essere performante al massimo ed è quello che vogliamo cercare di fare domani sera".

Che finale immagina Pioli per il film del Milan?

"I film vanno spesso giudicati in base alla qualità del secondo tempo, mi auguro che la qualità del nostro tempo sia di alto livello per far sì che possa diventare una stagione molto positiva".

Il cammino di questo Milan in coppa come quello del 2007. Che importanza ha essere messi bene in campionato per puntare sull'Europa League?

"Non è la mia valutazione. Dobbiamo tenere cura e attenzione in tutte e due le competizioni, perché possiamo continuare a fare molto bene in campionato. Non so dove arriveremo in termini di classifica ma so dove vogliamo arrivare in termini di punteggio. Mancano 14 partite, tanti punti a disposizione. Vogliamo andare avanti anche in Europa. Sarà stimolante, non facile, ma cercherò di schierare ogni volta la miglior formazione possibile. Magari domani non sarà la stessa di domenica scorsa, ma è la migliore per domani. A Monza metterò la miglior formazione anche in base alla stanchezza e alla turnazione".