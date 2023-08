Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Trofeo Silvio Berlusconi ai calci di rigore contro il Monza: "Vogliamo vincere la prima partita di campionato, questo è il nostro obiettivo al momento. Se è l'anno giusto per il salto di qualità? Credo che da anni il Milan abbia lavorato per tornare una squadra competitiva, ci sono diverse squadre che lottano per arrivare tra le prime quattro e noi siamo tra queste - ha assicurato -. Ovvio che non vogliamo stravolgere il lavoro che abbiamo fatto. I giocatori che sono arrivati sono giovani, ma sono già pronti. Abbiamo i calciatori per giocare il calcio che piace a noi, sicuramente il campionato è il nostro primo obiettivo".

Sui nuovi acquisti: "Possiamo giocare in diversi modi, sono arrivati calciatori che ci possono risolvere alcune situazioni e che ci possono far giocare in diversi modi. Abbiamo calciatori forti e i nuovi si stanno inserendo bene. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare in questo momento, chiaro che ci sono ancora alcune cose su cui dobbiamo lavorare per arrivare al meglio all'inizio del campionato".