Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo il successo di Frosinone. Distacco dalle prime due, non aumenta i rimorsi? "Stiamo correndo come le prime due, quella che brucia di più è la sconfitta di Bergamo. Quello che conta è che con il nuovo anno stiamo facendo tante cose buone pur sapendo che possiamo fare meglio. Ormai inutile pensare al passato, stiamo ritrovando continuità e la vogliamo portare avanti"

Inte-Juve la guarderà da curioso o da interessato?

Curioso, interessato fino ad un certo punto perchè sicuramente qualcosa recupereremo. Oggi vittoria con merito, domani partita equilibrata e difficile".