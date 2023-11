Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista del Milan, Yunus Musah ha parlato dell'aria che si respira in quel di Milanello, lanciando velatamente un avviso alle avversarie: "Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole ma l'importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo".