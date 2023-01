Nella lunga intervista rilasciata a Sportmediaset prima di Milan-Torino di Coppa Italia, Paolo Maldini ha parlato anche della gestione a livello di conti di Elliott da quando ha preso il comando del club rossonero: "Dalla linea di sostenibilità non ci scostiamo, anche se tutti versano lacrime di coccodrillo con il calcio che è in difficoltà... - le parole del dt rossonero -. Noi che stiamo andando verso un calcio sostenibile, dovremmo essere presi come esempio. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica e siamo ancora in corsa in 4 competizione. Non faremo grandi investimenti, noi non faremo praticamente niente a gennaio".