Piove sul bagnato per il Milan che dopo la sconfitta di domenica sera contro la Lazio, perde anche Mike Maignan per la trasferta in casa del Lecce. Come deciso dal giudice sportivo, il portiere francese è stato infatti squalificato un turno "per avere al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara (Manganiello, ndr) un'espressione irriguardosa". All'estremo difensore rossonero è stata inflitta anche una multa di 15mila euro.

