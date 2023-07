Ruben Loftus-Cheek si è presentato ai tifosi del Milan nella conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista è stato acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. "Sono davvero felice di essere qui. Voglio dare il mio contributo alla squadra - le sue parole -. Ho passato tanti anni al Chelsea, ma negli ultimi anni ero soddisfatto del mio contributo, non sono riuscito ad eccellere e quindi credo che questo fosse il momento giusto per cambiare squadra e poter dare il mio contributo. Ho scelto il Milan per la storia del club, qui ci sono stati tanti grandi giocatori.

Non potevo dire di no al Milan. Qui posso crescere tanto. Inizia una nuova avventura e per è una grande opportunità. Gli obiettivi? In questa stagione dobbiamo lavorare per migliorare sempre. Dovremo cercare di vincere".