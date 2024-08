Alvaro Morata, dopo l'esordio con gol in maglia rossonera, è costretto a fermarsi ai box. Come evidenzia il sito ufficiale del Milan, l’ultimo esame strumentale a cui si e’ sottoposto lo spagnolo ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verra’ rivalutato la prossima settimana. Salterà sicuamente le sfide con Parma e Lazio per tornare direttamente dopo la sosta. Nel mirino le gare contro Venezia e Inter al rientro dopo lo stop per le nazionali.