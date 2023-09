Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud ha parlato degli obiettivi stagionali, citando l'Inter: "Se puntiamo più sul campionato o sulla Champions? Su tutti e due. Il primo anno abbiamo fatto una grande stagione in campionato, la seconda una grande Champions, quest'anno vogliamo fare tutti e due. Obiettivo è passare il girone in Champions e essere a contatto dell'Inter in campionato. Vogliamo fare bene in entrambe le competizioni e abbiamo la qualità per farlo. Siamo competitivi".