Il Milan parte con la stessa idea dell'Inter per la nuova stagione: vincere lo scudetto della seconda stella. A confermarlo è Olivier Giroud, leader dei rossoneri che un tricolore a Milano lo ha già portato a suon di gol pesantissimi due anni fa: "Vogliamo fare la miglior stagione possibile in campionato e in Champions League. Sarebbe eccezionale vincere la seconda stella, è il nostro obiettivo", ha dichiarato il francese a DAZN.