Atterrato da poco a Milano, Matteo Gabbia è pronto per ritrovare il suo Milan. Al suo arrivo nel capoluogo meneghino è stato intervistato da Sky Sport, dove ha subito lanciato un avviso alle avversarie: "Sono molto contento di essere tornato. Sono pronto, sono carico. Domani iniziamo. Speriamo che siano sei mesi belli per me e per la squadra dove possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. L’obiettivo è cercare di farli felici il più possibile, far felici loro e far felici noi cercando di raggiungere grandi obiettivi".