Alessandro Florenzi rinvia di 2-3 mesi il discorso sulle chance scudetto del Milan, levandosi per prima cosa il cappello di fronte al campionato che stanno facendo le due squadre di testa: "Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto - le parole del terzino rossonero nell'intervista esclusiva a Sportmediaset -. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Se piaceva anche a me, come a Pioli, il nascondino? Sì, anche se mi piaceva di più giocare a pallone...".