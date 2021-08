Milan, Calabria: “Quest’anno prevedo un campionato equilibrato”

Il terzino rossonero è convinto che quest'anno assisteremo ad una Serie A sul filo dell'equilibrio per le parti nobili della graduatoria

Il terzino destro del Milan Davide Calabria ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanTv al termine del successo dei rossoneri in amichevole contro i greci del Panathinaikos, soffermandosi sulle prospettive della prossima stagione, il cui inizio è ormai distante una settimana: " Finalmente è bello rivedere un po' di tifosi sugli spalti, ci sono mancati: non sono ancora tanti, ma è già bello vederli così. Li sentiamo vicini, sentiamo il loro calore. Son contento, sto prendendo il ritmo gara. La Serie A? Vogliamo cominciare come abbiamo finito l'anno scorso. Sarà un campionato bello, equilibrato e non vediamo l'ora di cominciare".