Archiviata la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan torna a concentrarsi sugli impegni europei. Prima del fischio d'inizio della sfida di Europa League contro il Ferencvaros, il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'entusiasmo della squadra e sull'importanza di dare continuità ai risultati. "Il derby? Lo stato d'animo è positivo, soprattutto quando vinci partite del genere. È importante costruire sull'aspetto mentale, ma ciò che conta è la partita successiva", ha spiegato l'allenatore portoghese. Amorim ha poi sottolineato la necessità di confermare i progressi mostrati contro i nerazzurri: "Vogliamo migliorare e stasera sarà una partita fondamentale. Dobbiamo dimostrare di avere tutti i giocatori all'altezza".

Su Rabiot: "La sua esperienza è importante, dobbiamo evitare altri infortuni"

Il tecnico ha quindi ribadito l'importanza dell'appuntamento europeo, con il Milan intenzionato a trovare continuità anche in Europa League. "Vogliamo vincere questa gara per avere sensazioni diverse anche in questa competizione", ha dichiarato Amorim, prima di soffermarsi sul ruolo di Adrien Rabiot, chiamato a garantire esperienza in una formazione priva di alcuni elementi importanti. "Rabiot? È importante, perché stasera non ci sono Maignan e Modric e abbiamo bisogno della sua esperienza". Infine, un passaggio sulla gestione della rosa e sulle rotazioni: "Le rotazioni sono importanti per far capire a tutti che non possiamo avere altri infortuni".