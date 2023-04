Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha commentato così la notizia della chiusura delle indagini sulla Juventus nell'amboto della cosiddetta manovta stipendi: "Non casco nell’errore di tanti personaggi dello sport o della politica che commentano queste cose, in fase di indagini o in fase di sentenza - le parole riportate da Sportface -. Non capisco perché tante persone influenti lo facciano, non porta mai pane…", ha concluso.