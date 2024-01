Protagonista di un'intervista per il nuovo numero di GQ Italia, Mike Maignan, portiere del Milan, non si nasconde di fronte alla definizione di portiere più forte del mondo: "Non ti dirò di no… (ride, ndr). Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare".

Maignan rivive poi i momenti della festa Scudetto del 2022: "L’atmosfera durante la parata con tutti i tifosi, quando abbiamo sfilato per la città con il bus, è stato un momento straordinario e unico. Al Milan ho trovato dei compagni di squadra e dei tifosi incredibili. Una famiglia. Qui vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli”.